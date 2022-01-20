Йошкар-Ола, 20 января, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Жителям Марий Эл в возрасте старше 60 лет после прохождения вакцинации от коронавируса предоставят единовременную выплату в размере 2 тыс. рублей. Соответствующее постановление подписал глава республики Александр Евстифеев.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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Средства смогут получить те граждане, которые прошли полный курс вакцинации двухкомпонентным или однокомпонентным препаратом в период с 1 января по 22 марта текущего года. По данным министерства социального развития республики, средства получат около 45 тыс. человек.

Финансирование будет произведено за счет средств республиканского бюджета в пределах бюджетных ассигнований минсоцразвития Марий Эл.

Также Евстифеев поручил представить предложения по увеличению темпов вакцинации к началу следующей недели.

Как сообщало ИА REGNUM, на этой неделе в Марий Эл подтвердили три случая заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Все трое носителей нового штамма являются жителями Йошкар-Олы в возрасте старше 50 лет. Никто из них не был вакцинирован от коронавируса. Заболевание в каждом случае протекает по типу ОРВИ.

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