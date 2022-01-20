Тула, 20 января, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Пункты бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус будут работать в Туле и Новомосковске с 24 января, сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области. Пункты откроются по поручению губернатора Алексея Дюмина.

Pixabay.com Тест

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В Туле пункты откроются в Городском концертном зале, в ТЦ «Гостиный двор», у гипермаркета «Глобус», у ТЦ «Макси», в Новомосковске — в ТЦ «Первый». Пройти экспресс-тестирование сможет любой житель региона при отсутствии симптомов ОРФИ. Для прохождения тестирования необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Непосредственно перед проведением процедуры проводится осмотр и термометрия. В случае, если тест покажет положительный результат, сведения передаются в Роспотребнадзор и медучреждение по месту жительства, ему оформляется больничный лист.

В целом в регионе охват населения тестированием на коронавирус планируется увеличить до показателя 300 на 100 тысяч человек.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в регионе ввели новые антиковидные меры — в частности, запрещено проведение банкетов, а работодателям рекомендовано отправить на дистанционный режим работы не менее 50% сотрудников.