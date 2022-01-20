Иркутск, 20 января, 2022, 11:03 — ИА Регнум. В Иркутской области с 20 января вводится режим самоизоляции для не вакцинированных против коронавирусной инфекции граждан в возрасте старше 60 лет. Об этом информирует пресс-служба областного правительства. Согласно указу губернатора Игоря Кобзева, мера будет действовать неопределенный срок — до улучшения эпидемиологической ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Кроме того, работодателям, осуществляющим деятельность в Приангарье, рекомендовано перевести не менее 50% сотрудников на дистанционный режим работы.

Как сообщало ИА REGNUM,эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой: на 20 января 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 7415 человек, причём 18 из них погибли за последние сутки.

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