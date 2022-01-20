Улан-Удэ, 20 января, 2022, 10:56 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано шесть новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Дарья Драй ИА REGNUM Реанимация

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Одному из скончавшихся было меньше 65 лет, все остальные были старше этого возраста. Таким образом, общее число жертв COVID-19 в республике за весь период пандемии достигло 2551.

По данным на 20 января, в ковидных стационарах республики лечатся 849 пациентов, состояние 593 из которых осложнено внебольничной пневмонией. В реанимации находится 101 тяжёлый больной, к аппаратам ИВЛ подключены 50 человек. Амбулаторно лечатся ещё 1785 носителей.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1063 койки: занято — 849, свободно — 214 коек. Занятость коечного фонда составляет 79,9%», — отметили в оперштабе.