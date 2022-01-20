Барнаул, 20 января, 2022, 10:53 — ИА Регнум. По прогнозам медиков, пятая волна пандемии в ближайшее время может достигнуть Алтайского края и его столицы. Об этом сегодня, 20 января, в ходе заседания городского оперативного штаба, сообщил глава Барнаула Вячеслав Франк. Его слова цитирует пресс-центр барнаульской мэрии.

Иван Шилов ИА REGNUM В услових коронавируса

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»В органах муниципальной власти необходимо провести подготовительную работу, в том числе по переходу 30% персонала на удаленную работу в случае резкого роста заболеваемости в Барнауле. Мы рекомендуем проработать этот вопрос руководителям всех городских предприятий», — сказал мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. Общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 8539 человек, причём 29 из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

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