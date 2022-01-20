Москва, 20 января, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Совет Госдумы принял решение о награждении первого президента Татарии Минтимера Шаймиева почётной грамотой Государственной думы за многолетний добросовестный труд, сообщает сайт Госдумы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил Шаймиева с днем рождения и отметил его вклад в развитие Татарии.

«Во многом благодаря Вашему авторитету, профессионализму и опыту в Татарстане созданы условия для решения социально-экономических задач и улучшения качества жизни людей. Регион добился значительных успехов и продолжает наращивать свой потенциал», — отметил Володин.

Он пожелал Шаймиеву крепкого здоровья и всего самого доброго.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 20 января Шаймиеву исполняется 85 лет.

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