Благовещенск, 20 января, 2022, 10:53 — ИА Регнум. В Амурской области с момента распространения коронавирусной инфекции количество бизнесменов сократилось на 2,5 тыс. Сейчас в регионе насчитывается чуть более 17 тыс. ИП, сообщил Телепорт.рф.

Деньги

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» и угроза «удалёнки» — все новости»

Читайте также: Бизнесу Приамурья помогут в условиях QR-кодов, но только в 2022 году

По данным издания, 1 января 2020 году в Амурской области насчитывалось более 19,6 тыс. предпринимателей, в начале 2021 года — почти 17,9 тыс. 1 августа 2021 года количество бизнесменов Приамурья сократилось до 17 тыс.

Количество ИП сократилось практически во всех сферах экономики. Растёт число бизнесменов только в областях добычи полезных ископаемых, образования, водоснабжения и водоотведения, а также сбора и утилизации отходов.

Как сообщало ИА REGNUM, организациям, которые пострадают из-за введения ограничений в Амурской области, помогут по истечении первого квартала 2022 года. Поддержка будет положена только тем, кто действительно в ней нуждается, подчёркивали в правительстве региона.