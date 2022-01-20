Ижевск, 20 января, 2022, 10:49 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 20 января прививку от коронавируса сделали 679 673 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Belzdrav.ru Вакцинация от коронавируса

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Второй компонент препарата получил 532 661 житель Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировались 2212 жителя республики. 2551 человек получил второй компонент препарата, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 116 952 человека. За указанный период ревакцинировался 241 жителя региона.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в регионе полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 20 января в Удмуртии провели 2 363 420 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 4937 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 4106 исследований.

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