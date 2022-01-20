Ижевск, 20 января, 2022, 10:43 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались три человека, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне было зарегистрировано пять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

Денис Абрамов ИА REGNUM Работа врачей в «красной зоне»

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Скончались трое мужчин в возрасте от 68 до 84 лет. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 3470 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 20 января в регионе выявили 296 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 245 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 81 172 случаев. Активными носителями коронавируса в Удмуртии в настоящее время являются 5628 жителей.

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