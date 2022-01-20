Ижевск, 20 января, 2022, 10:41 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 20 января выявили 296 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 245 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 81 172 случаев, сообщает региональный оперативный штаб в социальной сети.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Напомним, по состоянию на 10 января в республике выявили 55 новых носителей коронавируса. Таким образом, с этого момента суточная заболеваемость COVID-19 в регионе выросла в 5,3 раза.

Среди новых носителей вируса — 47 несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 43 человека старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 357 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 72 074 человека. Скончались 3470 жителей региона. Накануне среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано пять летальных случаев. За минувшие сутки скончались трое жителей республики.

Активными носителями коронавируса в Удмуртии в настоящее время являются 5628 жителей. Из числа получающих лечение 5814 жителей республики находятся в удовлетворительном состоянии, 255 человек — в состоянии средней степени тяжести, 119 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, по поручению главы Удмуртии Александра Бречалова в республики будет усилен контроль за соблюдением санитарных мер, в том числе масочного режима. Планируется усилить мониторинг работы кол-центров, которые проводят консультации по вопросам коронавирусной инфекции. Он заверил, что мониторинг будет проводиться в ежедневном режиме и в случае необходимости число операторов будет наращиваться.

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