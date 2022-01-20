«Первый шаг к России»: Аксёнов поздравил крымчан с Днём Республики Крым
Симферополь, 20 января, 2022, 10:33 — ИА Регнум. День Республики Крым отмечают жители региона 20 января — в этот день в 1991 году состоялся референдум о государственном и правовом статусе Крыма, по итогам которого была воссоздана Крымская автономия, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Отмечается праздник в Крыму с 2009 года.
Жителей Крыма с праздником поздравил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
Глава Крыма подчеркнул, что благодаря автономному статусу Крыма воссоединение его с Россией было «безупречным с правовой точки зрения. Этот факт еще сыграет свою роль в процессе международного признания российского полуострова. Уверен, что это обязательно произойдет».
С праздником крымчан также поздравил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.
Сегодня, 20 января, в Крыму пройдёт ряд мероприятий, приуроченных к празднику. Так, в центре городов региона состоится раздача флажков и ленточек в цветах флага Республики Крым.