Париж, , 10:23 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон выразил свою «глубокую печаль» в связи со смертью французского актера Гаспара Ульеля, который погиб после травмы, полученной на горнолыжном курорте Ла-Розьер, сообщает Le Figaro.

Гаспар Ульель Georges Biard

37-летний актер получил травму, когда столкнулся с другим лыжником на горнолыжном курорте Ла-Розьер.

В результате инцидента начато расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, французский актер Гаспар Ульель скончался от травмы, полученной на горнолыжном курорте Ла-Розьер на юго-востоке Франции.

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