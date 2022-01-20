Москва, 20 января 2022, 10:21 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин выделил 857,8 млн рублей на реставрационные работы двух памятников архитектуры, сообщается на портале мэра столицы.
Реставрационные работы по воссозданию уникального четырехъярусного иконостаса XVIII века пройдут в церкви Святых Апостолов Петра и Павла Новая Басманная улица.
Также реставрация начнется в Московском мещанском училище на Ленинском проспекте. Сейчас там располагается Горный институт Национального исследовательского технологического университета МИСиС.
ИА REGNUM ранее сообщало, в Москве за последние 10 лет отреставрировано 1578 различных памятников архитектуры.
Читайте подробнее: Почти 1600 памятников архитектуры отреставрировано в Москве за 10 лет