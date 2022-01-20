Москва, 20 января, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин выделил 857,8 млн рублей на реставрационные работы двух памятников архитектуры, сообщается на портале мэра столицы.

Юлия Крижанская ИА REGNUM Москва. Снос памятника архитектуры на Покровском бульваре

Реставрационные работы по воссозданию уникального четырехъярусного иконостаса XVIII века пройдут в церкви Святых Апостолов Петра и Павла Новая Басманная улица.

Также реставрация начнется в Московском мещанском училище на Ленинском проспекте. Сейчас там располагается Горный институт Национального исследовательского технологического университета МИСиС.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Москве за последние 10 лет отреставрировано 1578 различных памятников архитектуры.

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