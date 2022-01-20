Барнаул, 20 января, 2022, 10:17 — ИА Регнум. В Барнауле ежедневно нарушают карантинные мероприятия, объявленные в связи с пандемии коронавируса. Как сообщил в ходе заседания городского оперштаба начальник УМВД России по городу Барнаулу Александр Майдоров, в январе проведены проверки в отношении 1213 предприятий потребительского рынка. Его слова 20 января цитирует пресс-центр мэрии города.

Александр Полегенько ИА REGNUM QR-код

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» и угроза «удалёнки» — все новости»

«Зачастую в торговых центрах города к проверке QR-кодов относятся формально, продолжается выявление нарушений со стороны линейных работников общественного транспорта», — сказал он.

«Эту ситуацию необходимо исправлять в кратчайшие сроки», — подчеркнул глава города Вячеслав Франк. Он поручил увеличить число совместных с полицией и Роспотребнадзором рейдовых мероприятий в районах города и на транспорте.

Как сообщало ИА REGNUM, в Барнауле торговые центры стали действовать в обход введённой в регионе системы QR-кодов: их проверку игнорируют не только на входе. Ещё и в уведомлениях при онлайн-покупке товара самовывозом пишут: «QR-код не требуется».

Читайте также: Торговые центры Барнаула отказались требовать QR-код