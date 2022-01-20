Пенза, 20 января, 2022, 10:13 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Пензенской области от последствий заражения коронавирусом скончались девять человек. Накануне зарегистрировали восемь летальных случаев среди пациентов с коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб.

Похороны

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Общее количество умерших среди носителей вируса по состоянию на 20 января достигло 4809 человек.

Выписали по выздоровлении за прошедший день 203 человека, днём ранее больничный закрыли 294 пациента. Всего с начала пандемии с инфекцией справились 95 395 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, более 400 жителей Пензенской области подали иск с требованием отменить постановление губернатора о правилах посещения ряда общественных мест по медицинским сертификатам о вакцинации.

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