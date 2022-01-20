Пекин, 20 января, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Главный экономический планировщик Китая одобрил два железнодорожных проекта с совокупными инвестициями в размере 238,26 млрд юаней (около $37,4 млрд), сообщает агентство Синьхуа.

Скоростной поезд. Китай

По данным Национальной комиссии по развитию и реформам КНР, проекты включают один высокоскоростной железнодорожный путь, соединяющий города Тяньцзинь на севере страны и Вэйфан на востоке Китая и один, соединяющий города Сиань на северо-западе и Чунцин на юго-западе страны.

Более ранние данные показали, что в 2021 году было введено в эксплуатацию в общей сложности 4208 километров новых железнодорожных линий, в том числе 2168 километров высокоскоростных путей.

К концу прошлого года эксплуатационная протяженность сети высокоскоростных железных дорог Китая превысила 40 000 километров, поскольку крупные проекты начали функционировать в соответствии с графиком.