Элиста, 20 января, 2022, 10:08 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки не зарегистрировано ни одного случая смерти от COVID-19. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном оперштабе 20 января.

Https://pixabay.com Стоп ковид

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За весь период пандемии в Калмыкии с COVID-19 не смог справиться 761 пациент.

ИА REGNUM напоминает, что в Калмыкию пришёл штамм коронавируса «Омикрон». В связи с ухудшением эпидемической обстановки в Калмыкии режим ковид-ограничений продлён до конца марта 2022 года. Школы, секции и кружки в Элисте из-за угрозы распространения гриппа и ОРВИ закрыты на карантин.