Севастополь, 20 января, 2022, 10:07 — ИА Регнум. В Севастополе при значительном росте заболеваемости COVID-19 отмечается снижение числа госпитализаций пациентов с таким диагнозом. Об этом заявил на заседании оперштаба 19 января вице-губернатор Александр Кулагин, сообщили в пресс-службе правительства города.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За минувшую неделю уровень госпитализации пациентов с коронавирусом в Севастополе снизился на 8%.

«Количество заболевших увеличилось на 54%, также увеличились основные коэффициенты и темпы прироста. На сегодняшний день свободный коечный фонд составляет 33%. В стационаре находится 175 человек старше 60 лет — это на 32 меньше, чем неделей ранее. Практически у всех, кто обращается с признаками ОРВИ, мы берем тест ПЦР», — сообщил заместитель губернатора.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Севастополе был продлен режим повышенной готовности — до 31 марта 2022 года.