Томск, 20 января, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Департамент здравоохранения Томской области призывает жителей региона «активно вакцинироваться» накануне прогнозируемой волны заболеваемости штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной администрации.

Mos.ru Вакцинация

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По словам медиков, вакцинация — лучшее профилактическое средство от COVID-19. Также томичей просят соблюдать все меры эпидемиологической безопасности, в том числе масочный режим и социальную дистанцию.

Регион готовится к волне «Омикрона» и на амбулаторном уровне, и на стационарном. Сформирован резерв реанимационного оборудования — аппаратов ИВЛ и прикроватных мониторов — стоимостью 38 млн рублей. В каждом ковид-госпитале имеется запас кислородных баллонов. Идёт дополнительная закупка лекарств.

В настоящее время в Томской области развёрнуто 1213 коек для пациентов с COVID-19. Из них свободно 278 (22,9%). В случае необходимости в короткие сроки могут быть введены дополнительные койки.

«Мы рассчитываем прогнозируемую нагрузку на врачей и усиливаем первичное звено за счёт будущих медиков — студентов СибГМУ и Томского базового медицинского колледжа», — подчеркнул начальник департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января стало известно о том, что в Томской области выявлен первый случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон».