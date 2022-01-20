Севастополь, 20 января, 2022, 09:59 — ИА Регнум. На дистанционный формат работы и проведения совещания переходят организации и органы государственного управления Севастополя, поручение дал губернатор Михаил Развожаев на заседании штаба 19 января. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

Kremlin.ru Михаил Развожаев

«Всем организациям и органам госуправления — перейти к дистанционному формату работы и проведения совещаний. В случае особой необходимости количество участников совещания сократить до 10 человек», — говорится в релизе.

В целом режим повышенной готовности в Севастополе продлён до 31 марта 2022 года. По-прежнему действует требование по переводу на дистанционную форму работы до 50% штатной численности работников в возрасте старше 60 лет и сотрудников, имеющих хронические заболевания; обеспечение вакцинации сотрудников на уровне не менее 80% от штатной численности для ряда учреждений; невакцинированным гражданам в возрасте старше 60 лет, за исключением переболевших коронавирусной инфекцией, необходимо соблюдать режим самоизоляции.

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Глава региона также дал поручение организовать доставку продуктов, лекарственных препаратов для амбулаторных больных, работу кол-центров, а также помощь первичному звену здравоохранения с привлечением студентов, волонтеров, в том числе членов штаба «Мы вместе» и коллег из ОНФ, для взаимодействия с гражданами, особенно старшего возраста.