Ростов-на-Дону, 20 января, 2022, 09:52 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону в ближайшие два дня на дорогах и тротуарах образуется сильная гололедица. Об этом предупредили в городском управлении по делам ГО и ЧС.

Дарья Драй ИА REGNUM Гололед

«По информации Ростовского гидрометцентра, 20 и 21 января в Ростове-на-Дону на дорогах ожидается гололедица», — уточнили спасатели.

Водителям следует быть предельно внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения и не препятствовать работе общественного транспорта и коммунальной техники. Пешеходам рекомендовали быть осторожными.