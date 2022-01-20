Пекин, 20 января, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Население материковой части Китая продолжило увеличиваться в прошлом году, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Согласно правительственным данным, представленным 17 января, население материковой части Китая выросло до 1,4126 млрд человек к концу прошлого года. По последним данным Национального бюро статистики КНР, численность населения увеличилась на 480 000 человек по сравнению с концом 2020 года.

Число новорождённых в 2021 году составило 10,62 млн младенцев. Отметим, что Китай переживает старение населения, которая вызвано в том числе политикой ограничения рождаемости предыдущих сорока лет, а также модернизацией населения.