Челябинск, 20 января, 2022, 09:47 — ИА Регнум. В Челябинской области 19 января обнаружили ещё 353 носителя коронавируса. Среди них восемь школьников, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе выявили уже 152 792 случая заражения. Исцелились 142 318 пациентов.

Больных COVID-19 насчитывается уже 2756 человек. А скончались от ковида ещё семеро граждан.