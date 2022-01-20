Москва, 20 января, 2022, 09:43 — ИА Регнум. В Москве городские больницы и госпитали для лечения пациентов с COVID-19 закупили более 3,5 тысячи единиц нового оборудования. Более трети техники уже поставлено в стационары, сообщается на портале мэра столицы.

Windons В больнице

Среди закупленного медоборудования аппараты ИВЛ, дефибрилляторы, видеоларингоскопы, противопролежневые системы, аппараты для проведения гемодиализа, техника для мониторинга состояния пациента и др.

Отмечается что дополнительное медоборудование нужно для того, чтобы обеспечить максимально эффективное обследование и лечение всех больных коронавирусной инфекцией в стационарах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в московские больницы поступит 31 современный аппарат МРТ.

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