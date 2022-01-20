Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 09:49 — REGNUM В Комсомольске-на-Амуре запланировано переоснащение городской больницы №7, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Хабаровского края.

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Новая партия оборудования стоимостью около 250 млн рублей поступила в рамках модернизации первичного звена здравоохранения. Это СКТ-аппарат, два рентген-аппарата, лабораторное оборудование. Медтехника усилит рентгенологическое, травматологическое, нейрохирургическое и лабораторное отделения.

«До конца года в больнице появятся передвижной рентгеновский цифровой аппарат, маммограф, электрокардиографы, велоэргометр и другое оборудование. Вводим в эксплуатацию ангиограф, что позволит повысить качество диагностики сосудистых заболеваний, проводить больше малоинвазивных операций», — анонсировал губернатор Михаил Дегтярев.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Дальнегорска в Приморье выявила нарушения соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок при реализации национального проекта «Здравоохранение». В частности, в нарушении сроков капитального ремонта детской поликлиники.