Деревня Выра, Ленинградская область, 20 января, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Женщина погибла во время Крещенского купания в проруби в Гатчинском районе Ленинградской области. Об этом 20 января ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Всероссийского общества спасания на водах (ВОСВОД).

Пресс-служба Всероссийского общества спасания на водах (ВОСВОД). Женщина утонула в купели в Ленобласти

Несчастный случай произошел вечером 19 января на реке Оредеж. Женщина вместе с детьми пришла окунуться в импровизированную купель, которая не была оборудована по всем правилам безопасности, и утонула.

«В реке Оредеж очень сильное течение. Всё произошло на глазах у её детей, которые пришли вместе с ней. Вчера до глубокой ночи велись поисково-спасательные работы. На месте работали четыре водолаза. Найти тело не удалось», — уточнил собеседник агентства.

Как уточнил ИА REGNUM источник в правоохранительных органах, погибшей было 40 лет.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти уточнили, что сегодня поисковые работы с участием водолазов продолжатся. Также в ведомстве добавили, что в организованных и согласованных со спасателями и властями купелях на территории Ленобласти чрезвычайных происшествий не зарегистрировано.