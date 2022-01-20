Саратов, 20 января, 2022, 10:03 — ИА Регнум. В Саратове в результате схода снежной массы с крыши пострадала 54-летняя женщина. По выявленной в интернете публикации ведется доследственная проверка, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Чистка крыш

В СМИ говорится о госпитализации женщины в медицинское учреждение, после того, как на нее с крыши здания в Ленинском районе Саратова сошла снежная масса. Пострадавшая доставлена в медучреждение в состоянии средней степени тяжести.

Устанавливаются ответственные за убору снега и наледи с фасада и крыши строения.

ИА REGNUM напоминает, в январе 2021 года в Саратове в результате падения льда с крыши жилого дома погиб подросток.

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