Саратов, , 13:26 — REGNUM В Саратове ответственных за некачественную уборку города от снега привлекли к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба администрации областного центра.

Уборка снега

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Мэр Михаил Исаев в связи с неудовлетворительной уборкой тротуаров от снега и наледи и несвоевременной очисткой крыш многоквартирных домов, административных зданий привлек к дисциплинарной ответственности председателя комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Александра Гусева и председателя комитета по ЖКХ Максима Сиденко.

Ситуация по уборке городских территорий поставлена на контроль. 12 января в благоустройстве Саратова принимают участие 223 единицы спецтехники и 218 рабочих. За прошедшие сутки вывезено почти 4 тыс. кубометров снега. Расчистка от снега производится не только в городе, но и в населенных пунктах на присоединенных территориях.

Синоптики прогнозируют в Саратовской области снегопад до конца текущей недели.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в ночь на 12 января в Саратовской области прошел снег, в Правобережье — сильный.

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