Варшава, 20 января, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Студии Slipgate Ironworks и One More Level объявили о решении отложить релиз загружаемого дополнения (DLC) Project_Hel для игры Ghostrunner. Об этом 19 января сообщила twitter-страница проекта.

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Ранее разработчики объявили, что DLC выйдет 27 января 2022 года, сейчас они сообщили, что релиз отложен до 3 марта 2022-го. В посте они пояснили, что используют дополнительное время для добавления «ещё более полезных улучшений», при этом не подвергая риску здоровье членов команды проекта.

https://twitter.com/GhostrunnerGame/status/1483831694289518592

Напомним, дополнение Ghostrunner: Project_Hel было анонсировано 2 декабря 2021 года. Сама игра Ghostrunner вышла 27 октября 2020-го на ПК, а также консолях PlayStation 4 и Xbox One. На Nintendo Switch релиз игры состоялся 10 ноября 2020-го.