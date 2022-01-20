Петропавловск-Камчатский, 20 января, 2022, 09:15 — ИА Регнум. На Камчатке с начала года более, чем в три раза увеличилось число выявляемых ежесуточно носителей коронавируса. За последние сутки инфицирование лабораторно подтвердилось у 65 человек (днём ранее — у 58, на 1 января — у 19), сообщает корреспонденту ИА REGNUM на основании данных краевого оперативного штаба.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» и угроза «удалёнки» — все новости»

Читайте также: В Якутии ищут волонтёров для помощи в сложной ситуации с COVID-19

Всего на Камчатке зарегистрировано уже 24 445 носителей коронавируса.

За последние 24 часа медики выписали в связи с полным выздоровлением 71 пациента. За всё время пандемии с болезнью успешно справились 19 468 жителей края.

Ещё 17 больных COVID-19 были госпитализированы. В инфекционных отделениях проходят лечение 153 человека. Свободными остаются 117 коек.

По данным федерального портала стопкоронавирус. рф, на Камчатке 19 января от COVID-19 скончался один человек. За всё время пандемии жертвами коронавируса стали уже 522 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, в соцсетях Якутии распространяется информация о наборе добровольцев, которые будут помогать медработникам и жителям республики в период распространения коронавирусной инфекции. Волонтёры в том числе будут доставлять лекарства и анализы, измерять температуру.