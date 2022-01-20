Саратов, 20 января, 2022, 09:04 — ИА Регнум. В Саратовской области за время пандемии по состоянию на 20 января подтвердили 137 249 случаев заражения коронавирусом, из них 276 — за прошедшие сутки, накануне выявили 245 заболевших. Выздоровели всего 128 012 пациентов, за минувший день выписали 260 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Tatyana Yankova Лаборатория

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Из числа заболевших за сутки пневмония диагностирована у 49 пациентов, с признаками ОРВИ — 226 человек, у одного пациента бессимптомное течение заболевания. На стационарном лечении находятся 1068 пациентов, на амбулаторном — 3112.

В Саратове за сутки выявили 85 случаев заражения, остальные — в других районах области. Среди инфицированных преобладают жители в возрасте от 30 до 49 лет — 83 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, минздраву Саратовской области поручено системно вести просветительскую работу по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции, информируя все слои населения.

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