Якутск, 20 января, 2022, 09:04 — ИА Регнум. В столице Якутии родителей обязали контролировать детей, переведённых на дистанционное обучение. Школьники должны сидеть дома, сообщила 20 января во время брифинга заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина.

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционное обучение

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Детские сады Якутска продолжают работать в режиме повышенной готовности. Старшеклассникам разрешено посещать учреждения образования. На дистанционном обучении находятся ученики 1−8 классов.

«Несмотря на достаточно большое увеличение количество заболевших, связанное со скоростью распространения инфекции, у большинства заболевших пока регистрируется легкое течение заболевания, в связи с чем осуществляется их амбулаторное лечение и контроль», — констатировала Ольга Балабкина.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале каждого рабочего дня у воспитателей в детских садах Якутии будут брать экспресс-тест на коронавирусную инфекцию. Только после этого они смогут пойти в группу к детям.