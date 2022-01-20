Школьников Якутска обязали сидеть дома
Якутск, 20 января, 2022, 09:04 — ИА Регнум. В столице Якутии родителей обязали контролировать детей, переведённых на дистанционное обучение. Школьники должны сидеть дома, сообщила 20 января во время брифинга заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина.
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Детские сады Якутска продолжают работать в режиме повышенной готовности. Старшеклассникам разрешено посещать учреждения образования. На дистанционном обучении находятся ученики 1−8 классов.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале каждого рабочего дня у воспитателей в детских садах Якутии будут брать экспресс-тест на коронавирусную инфекцию. Только после этого они смогут пойти в группу к детям.