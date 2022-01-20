Кызыл, 20 января, 2022, 08:52 — ИА Регнум. В Туве за минувшие сутки выявлено 83 новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики. Это почти в восемь раз превышает показатели двухнедельной давности.

Тест на коронавирус

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Рост заболеваемости зафиксирован практически во всех муниципалитетах. Лидером остаётся Кызыл, где зарегистрировано 43 новых носителя. Диагноз также подтвердился у жителей Кызылского, Пий-Хемского, Тес-Хемского, Чед-Хольского и других районов.

Таким образом, общее число случаев инфицирования в республике с начала года достигло 496.

«В стационарных госпиталях в Кызыле лечится 287 больных, в том числе с лабораторно-подтвержденным диагнозом — 274, детей — 42, беременных — 33. К аппарату ИВЛ подключено 4 больных. В тяжелом состоянии 34 человека», — отметили в минздраве.

Занятость коечного фонда, по состоянию на 20 января, достигла 87%.