Тбилиси, 20 января, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Посольство Великобритании в Грузии опубликовало пост в «Фейсбуке», в котором призывает противостоять «мифам, лжи и дезинформации», сообщает 19 января грузинский телеканал «TV Пирвели».

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Это миф, что Грузия не вступит в альянс. На Бухарестском саммите 2008 года все государства — члены альянса согласились с тем, что Грузия станет членом альянса. Соединенное Королевство решительно поддерживает это соглашение. Решение о приёме в НАТО должно приниматься страной-заявителем и странами — участниками альянса. Россия не имеет права препятствовать вступлению суверенного государства в альянс или приостанавливать этот процесс», — сказано в заявлении посольства.