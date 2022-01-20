Берлин, , 08:43 — REGNUM Глава МИД Германии Анналена Бербок и вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек стали фигурантами расследования по делу незаконных «коронавирусных» выплатах, инициированном прокуратурой Берлина. Об этом сообщает издание Der Spiegel, ссылаясь на собственные источники.

Анналена Бербок (сс) Bündnis 90Die. Grünen Nordrhein-Westfalen

Расследование ведётся в отношении руководства германской партии «Союз-90/ зелёные». В числе фигурантов не только сопредседатели партии Бербок и Хабек, но и ещё четыре политика.

По данным издания, каждого из партийных лидеров подозревают в незаконном получении в 2020 году выплат, связанных с пандемией коронавируса, в размере €1,5 тыс. Пятеро из шести фигурантов — члены бундестага, обладающие депутатской неприкосновенностью, в связи с чем председателя германского парламента Бербель Бас должны предупредить о расследовании до его начала.

Поводом для расследования против членов партии «зелёных» стали жалобы частных лиц, а те, в свою очередь, ссылались на публикации в СМИ, отмечает издание. Кроме того, вопрос о выплатах для Бербок поднимался ещё в период избирательной кампании, тогда политик призналась, что не задекларировала рождественские бонусы и «коронавирусную» выплату — в общей сложности €25 220.

В прокуратуре Берлина и партии «зелёных» изданию подтвердили, что расследование идёт.

Читайте также: В Германии бывший правый депутат предстал перед судом