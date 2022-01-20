Берлин, 20 января, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Глава МИД Германии Анналена Бербок и вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек стали фигурантами расследования по делу незаконных «коронавирусных» выплатах, инициированном прокуратурой Берлина. Об этом сообщает издание Der Spiegel, ссылаясь на собственные источники.

(сс) Bündnis 90Die. Grünen Nordrhein-Westfalen Анналена Бербок

Расследование ведётся в отношении руководства германской партии «Союз-90/ зелёные». В числе фигурантов не только сопредседатели партии Бербок и Хабек, но и ещё четыре политика.

По данным издания, каждого из партийных лидеров подозревают в незаконном получении в 2020 году выплат, связанных с пандемией коронавируса, в размере €1,5 тыс. Пятеро из шести фигурантов — члены бундестага, обладающие депутатской неприкосновенностью, в связи с чем председателя германского парламента Бербель Бас должны предупредить о расследовании до его начала.

Поводом для расследования против членов партии «зелёных» стали жалобы частных лиц, а те, в свою очередь, ссылались на публикации в СМИ, отмечает издание. Кроме того, вопрос о выплатах для Бербок поднимался ещё в период избирательной кампании, тогда политик призналась, что не задекларировала рождественские бонусы и «коронавирусную» выплату — в общей сложности €25 220.

В прокуратуре Берлина и партии «зелёных» изданию подтвердили, что расследование идёт.

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