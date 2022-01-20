Майминский район, Алтай, 20 января, 2022, 08:18 — ИА Регнум. В Республике Алтай за минувшие сутки подтверждено 28 новых случаев заражения коронавирусом. Лидером по приросту стал Майминский район, где выявлено 12 носителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Диагноз также подтвердился у жителей Горно-Алтайска, Чемальского, Чойского, Усть-Канского и Улаганского районов. Общее число подтверждённых случаев инфицирования в республике за весь период пандемии достигло 25 826.

«Число зарегистрированных летальных случаев: за отчетные сутки — 2, за весь период — 589, в том числе 541 — от COVID-19, 48 — от иных причин. Число выздоровевших пациентов: за отчетные сутки — 32, за весь период — 23 614», — отметили в оперштабе.