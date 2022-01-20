Москва, 20 января, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Баррель нефти марки Brent 19 января подорожал на 0,98%, до $87,60. Максимум зафиксирован на отметке $89,13. Покупатели вплотную приблизились к уровню 90 долларов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

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Поддержку нефтяному рынку оказывают опасения, связанные с возможным сокращением поставок с Ближнего Востока, а также общее ослабление доллара на Форекс.

19 января после взрыва отключили трубопровод между Ираком и Турцией. Причина взрыва не установлена.

Трубопровод используется для доставки нефти из иракского Киркука в портовый турецкий город Джейхан.

Сегодня, 20 января, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $88,30 (+0,8%) за баррель. Тенденция к росту котировок сохраняется.

Ближайшая цель расположена на уровне $90 за баррель. Позиции покупателей пошатнутся при падении цены ниже $86,00

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