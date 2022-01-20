Улан-Удэ, 20 января, 2022, 08:11 — ИА Регнум. В Бурятии суточный прирост заражений коронавирусом продолжает стремительно увеличиваться. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки диагноз подтвердился у 204 человек.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 167 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 79 152, 46% из которых приходится на жителей Улан-Удэ. Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 73 967 человек, в том числе 114 за сутки.