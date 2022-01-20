Красноярск, 20 января, 2022, 07:49 — ИА Регнум. В Красноярском крае могут ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 для совершеннолетних студентов.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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Как сообщил 20 января в своём телеграм-канале глава краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев, на сегодняшний день охват вакцинацией среди совершеннолетних студентов региона в целом составляет 54,6%. Это общий показатель, в некоторых высших учебных заведениях цифры ещё ниже, отметил он.

«В связи с эпидемической ситуацией, связанной с подъёмом заболеваемости COVID-19, а также обращением правительства Красноярского края о включении обучающихся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования старше 18 лет в перечень категорий, подлежащих вакцинации от COVID-19, в настоящий момент рассматривается вопрос о внесении изменений в постановление № 43 от 23.07.2021», — пишет Горяев в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 19 января, в Красноярском крае выявлено 178 684 носителя коронавируса, выздоровели 163 236 человек, скончались 9175 ковид-пациентов. Коллективный иммунитет по состоянию на 14 января оценивается в 63,4%.