Курган, 20 января, 2022, 07:48 — ИА Регнум. В Курганской области выявили первые случаи «Омикрона». Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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В Курганской области выявили три случая заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Два случая выявлены у жителей города Кургана и один в Шумихе. Исследования проводились в Тюменском научно-исследовательском институте краевой инфекционной патологии Роспотребнадзора.

Возраст заражённых — 53, 60 и 74 года. Причём все они за пределы региона не выезжали. Заболевание на данный момент протекает в лёгкой форме по типу ОРВИ. Пациенты соблюдают режим самоизоляции и получают амбулаторное лечение. Также установлены контактные с заражёнными и все они обследованы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, На Ямале зафиксировано шесть случаев заражения штаммом «Омикрон». Все заражённые привезли штамм из-за границы.