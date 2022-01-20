Якутск, 20 января, 2022, 07:45 — ИА Регнум. В начале каждого рабочего дня у воспитателей в детских садах Якутии будут ежедневно брать экспресс-тест на коронавирусную инфекцию. Только после этого они смогут пойти в группу к детям, сообщила во время брифинга 20 января заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

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«Все воспитатели детских садов проходят экспресс-тестирование перед заходом в группу. Также проводится двухразовая термометрия среди детей в течение дня», — сказала Ольга Балабкина.

Она также обратилась к родителям с просьбой не приводить в дошкольное учреждение детей с признаками ОРВИ.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень заболеваемости COVID-19 в Якутии вырос за сутки в 1,7 раза. 19 января в республике заразились коронавирусом в два раза больше жителей, чем на пике пандемии в 2021 году. За сутки в больницы обратился 761 человек (днём ранее — 448), 116 госпитализированы.