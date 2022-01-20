Тегеран, 20 января, 2022, 07:50 — ИА Регнум. 19 января заместитель министра юстиции Ирана по международным делам и правам человека объявил, что власти Азербайджана репатриировали 21 иранского заключённого на родину. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Дарья Драй ИА REGNUM Заключенные

«Заключенные, трое из которых были женщинами, прибыли домой через границу Астары», — отметил Фаттах Мохаммади. Он также подчеркнул: «Экспатриация произошла в рамках реализации соответствующего соглашения между двумя странами».

Далее иранский чиновник заявил, что некоторые иранские заключенные находятся в тюрьме в Азербайджане уже свыше 11 лет, однако обе стороны постоянно идут друг другу навстречу в вопросе по взаимному обмену заключёнными.

Согласно сообщениям, 20 иранских заключенных, девять из которых были женщинами, были отправлены обратно из Азербайджана в Иран около шести месяцев назад, чтобы отбыть оставшиеся сроки тюремного заключения в иранских тюрьмах.