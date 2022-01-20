Москва, 20 января, 2022, 06:42 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы 18 февраля 2022 года рассмотрит иск Минпромторга России к ПАО «Туполев». С последнего требуют почти 6 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Исковое заявление министерства поступило в базу суда 13 января 2022 года, а 19 января дело принял судья Ведерников. Известно, что размер претензий составляет 5 840 879 326,23 рубля.

В 2017—2018 годы компания «Туполев» в качестве третьего лица участвовала как минимум в пяти спорах Минпромторга и акционерного общества «Объединённая авиастроительная компания». По одному из этих дел в январе 2020 года было принято решение, но спор слушался в закрытом режиме и подробности не известны. Сумма иска составляла 20 799 884,56 рубля.

Напомним, ранее министерство также подало финансовый иск к «Объединённой авиастроительной корпорации». С последней требуют 119,96 млн рублей. Разбирать спор начнут 21 марта 2022 года. Заявление приняла судья Березова.