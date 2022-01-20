Вашингтон, , 06:36 — REGNUM Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес высоко оценил заявления короля Испании Филиппа VI в отношении Марокко. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на заявление министра на пресс-конференции в посольстве Испании в Вашингтоне.

Хосе Мануэль Альбарес As-coa.org

При этом Альбарес отрицает, что правительство страны во главе с Педро Санчесом решило изменить свою политику в отношении Марокко.

Министр также заверил, что речь Филиппа VI перед дипломатическим корпусом 17 января, в которой он призвал Марокко «идти вместе», чтобы открыть «новые отношения», находится в «полной гармонии» с заявлениями Санчеса.