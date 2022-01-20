Москва, 20 января, 2022, 05:56 — ИА Регнум. Один из производителей слуховых аппаратов в России получил иск о несостоятельности. Претензии к АО «Завод слуховых аппаратов «Ритм» арбитражем Москвы пока не приняты к производству, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Иск от ООО «Про Фактор» был подан 12 января 2022 года. Сумма претензий не сообщалась. Детали также пока не известны.

В то же время 12 января 2022 года завод обратился с неким иском в рамках экономического спора к ООО «Группа компания Ника-Премьер» и ООО «Про фактор», но детали пока не сообщались.

В едином госреестре юрлиц предприятие было зарегистрировано в январе 2007 года. Директор — Павел Заварзин. Уставный капитал — 93,905 млн рублей.

Напомним, ранее банкротный иск получил и маслоэкстракционный завод из Рязанской области.