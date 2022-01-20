Владивосток, 20 января, 2022, 05:56 — ИА Регнум. Работодателям Приморья необходимо организовать строгий «входной контроль» на предприятиях — измерять температуру тела, спрашивать о самочувствии и отправлять домой при выявлении признаков инфекционных заболеваний. Соответствующее решение регионального оперативного штаба по коронавирусу основано на рекомендациях Роспотребнадзора в целях профилактики распространения нового штамма коронавируса — «Омикрон», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Люди на улице в медицинской маске

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» и угроза «удалёнки» — все новости»

Кроме того, должна проводиться обязательная дезинфекция рук для всех сотрудников и посетителей на входах в помещения, профилактическая дезинфекция всех поверхностей в течение рабочего дня или смены и по его или ее окончанию, регулярные проветривания, а также соблюдение масочного режима и социальной дистанции.

Ещё одно важное требование — перевод на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников, относящихся к категории риска. Это люди старше 65 лет, люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, легких, эндокринной системы, беременные женщины. Что касается остальных, рекомендуется перевести максимально возможное количество человек на удаленный или посменный режим работы.

«Всем жителям Приморья рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и менять их каждые два-три часа при посещении торговых точек, организаций сферы обслуживания, общественного транспорта, такси, вокзалов и остановок, других общественных мест, а также при вынужденном общении с теми, кто уже заболел или имеет признаки инфекционных заболеваний», — акцентировали в оперштабе.

Читайте также: «Омикрон» на пути в регионы: как власти будут справляться с новым штаммом?

Как сообщало ИА REGNUM, распространение нового штамма коронавирусной инфекции, известного как «Омикрон», заставит региональные власти принимать новые меры, направленные, скорее всего, на развитие системы ограничений.