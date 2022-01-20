Вашингтон, 20 января, 2022, 04:26 — ИА Регнум. «Новым вторжением» России на Украину США будут считать любое пересечение украинской границы войсками РФ. Об этом сказано в распространённом 20 января заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки. Оно было опубликовано после окончания пресс-конференции президента США Джозефа Байдена.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Псаки и Байден

Пресс-секретарь Белого дома пояснила, что на любое пересечение украинской границы российскими войсками будет дан «быстрый, жесткий и единый ответ со стороны Соединенных Штатов и их союзников».

Кроме того, Псаки утверждает, что у России есть «масштабная стратегия агрессии», кроме военных действий. В частности, Псаки упомянула кибератаки и тактику «использования нерегулярных вооруженных формирований». Пресс-секретарь Белого дома добавила, что на такие акты российской агрессии будет дан «зеркальный и единый ответ».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Байден назвал размер военной помощи Украине.