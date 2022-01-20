Питтсбург, США, 20 января, 2022, 03:48 — ИА Регнум. Неизвестные обстреляли школьный автобус в американском Питтсбурге. В результате стрельбы погиб один из школьников, сообщает пресс-служба местной полиции.

Tony Hisgett Полиция США

«Погибший в результате этой стрельбы скончался в больнице. Выехавшие на место подразделения обнаружили 15-летнего молодого человека, у которого было по меньшей мере одно огнестрельное ранение в грудь», — заявили в ведомстве.

По данным полиции, нападение на автобус совершили два человека. Пока их личности не установлены, ведется расследование и поиск преступников. Отмечается, что кроме погибшего подростка никто не пострадал при стрельбе.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января стрельба произошла в концертном зале WOW Hall американского города Юджин (штат Орегон). В результате перестрелки ранения получили шесть человек.